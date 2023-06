Per la polacca numero 1 al mondo vittoria in tre set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4

Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, confermandosi regina incontrastata del tennis femminile. Nella finale giocata sulla terra rossa del Court Philippe Chatrier di Parigi, la tennista polacca, numero 1 del Mondo, ha battuto in tre set la ceca Karolina Muchova, numero 43 Wta e autentica rivelazione del torneo, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in 2 ore e 49 minuti di gioco. Per la 23enne Swiatek è il quarto successo in carriera in una prova del Grande Slam, dopo i due trionfi di Parigi nel 2020 e 2022 seguito dal successo agli Us Open dello stesso anno.

14 vittorie consecutive a Parigi

La 22enne di Varsavia fin qui in stagione ha un bilancio di 35 vittorie contro 6 sconfitte. Per lei era la 18esima finale in carriera (14 i trofei messi in bacheca). Una Swiatek padrona assoluta sulla terra di Parigi, dove è in serie positiva da 14 partite. La polacca ha vinto il torneo perdendo solo un set (quello di oggi): ha dominato la prima settimana cedendo solo nove giochi in quattro match (anche se negli ottavi Tsurenko si è ritirata dopo un set). Di fatto prima della finale odierna il match più duro per lei è stata la ‘semi’ contro Haddad Maia dove nella seconda frazione ha dovuto annullare un set-point. Con la vittoria del Roland Garros, Swiatek si porterà a casa 2.000 punti per la classifica e soprattutto un montepremi di 2.300.000 euro. Si spegne invece in finale il sogno di Muchova, la 26enne di Olomuc si consola comunque con il suo nuovo ‘best ranking’ da lunedì quando diventerà n.16 del mondo.

