Il serbo ha battuto il numero uno Atp in 4 set, raggiungendo la sua 34esima finale in uno Slam

Novak Djokovic vince la prima semifinale del Roland Garros contro il numero 1 Atp Carlos Alcaraz e conquista la finale sulla terra rossa parigina. Finisce 6-3 5-7 6-1 6-1 per il tennista serbo ex n.1 al mondo, per lui è la finale numero 34 in uno Slam. Il finale di match tuttavia è stato condizionato nell’ultimo set da un problema di crampi per il tennista spagnolo costretto a chiamare il medical time out e rientrare negli spogliatoi per il trattamento. Al rientro in campo non c’è stato nulla da fare, con Alcaraz rimasto sul terreno di gioco, senza potersi troppo opporre ai ultimi colpi del serbo ma onorando il match fino in fondo. In finale, Djokovic affronterà il vincente tra Ruud e Zverev.

