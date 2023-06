Fuori Fognini. Prossimo avversario di Alcaraz sarà Musetti

Ieri Carlos Alcaraz si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa parigina. Lo spagnolo, numero uno del ranking e del tabellone, ha battuto il canadese Denis Shapovalov, numero 32 Atp, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in 2 ore e 12 minuti.Prossimo avversario di Alcaraz, l’azzurro Lorenzo Musetti.

Anche Stefanos Tsitsipas accede agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione, in corso sulla terra rossa di Parigi. Il greco, quinta testa di serie, ha battuto l’argentino Schwartzman, numero 95 Atp, in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 in 2 ore e 5 minuti.

