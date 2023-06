L'azzurro ha scofitto il russo numero sette al mondo al quinto set: "Forse è un miracolo"

Impresa di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto Andrej Rublev, numero 7 al mondo, al quinto set in rimonta dopo essersi trovato sotto 2-0 con il punteggio di 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (5), 6-3 in tre ore e 45′ di gioco. Con questo successo il giocatore piemontese, 48° nel ranking Atp, avanza agli ottavi di finale dello Slam francese, dove affronterà un altro tennista russo, Karen Khachanov, che ha eliminato in quattro set l’australiano Thanasi Kokkinakis.

Sonego: “Forse è un miracolo”

“Forse è un miracolo, ho giocato il mio miglior tennis. Dopo un’ora ero sotto di due set, è stata una gran rimonta. Grazie al pubblico che mi ha sempre incoraggiato”. Lo ha detto Lorenzo Sonego dopo il successo ottenuto contro Andrej Rublev nel terzo turno del Roland Garros. “Sono riuscito ad essere più aggressivo dopo i primi due set, quando lui comanda lo scambio è difficilissimo da contenere, ho cercato di dare il massimo con il servizio e di stare il più vicino possibile al campo, cercando di venire avanti e giocare con il giusto atteggiamento ogni singolo punto. E tutto ha funzionato – ha proseguito il tennista piemontese – Cosa ho pensato quando ero avanti 5-3 al quinto set? A tante cose, è stata davvero dura, ero molto concentrato sul servizio, sul comandare lo scambio. Però al tempo stesso pensavo ‘che bello essere su questo campo e giocare questa partita'”.

Oggi in campo anche altri due azzurri. Fabio Fognini contro con l’austriaco Sebastian Ofner e Lorenzo Musetti con il britannico Cameron Norrie.

