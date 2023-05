Fuori a sorpresa, KO contro l'ungherese Fabian Marozsan

Prima grande sorpresa agli Internazionali d’Italia di tennis, a Roma. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, prossimo numero 1 del Mondo, è stato eliminato nel terzo turno dallo sconosciuto ungherese Fabian Marozsan. Il tennista magiaro, numero 135 Atp, si qualifica a sorpresa per gli ottavi vincendo con il punteggio di 6-3, 7-6 (4) in 1 ora e 42 minuti di gioco.

Promosso dalle qualificazioni nel suo primo main draw Masters 1000 (il primo in assoluto nel circuito maggiore), Marozsan è il giocatore con la classifica peggiore rimasto in corsa nel torneo. “Non è facile riuscire a dire qualcosa. Sono davvero felice: era il mio sogno di stanotte ed ora è diventato realtà. Avevo pensato di vincere qualche game o magari un set ma sono riuscito a fare il mio gioco – ha commentato a caldo il 23enne di Budapest -. E sono davvero soddisfatto di essere riuscito a battere un numero uno di questo sport. Quando ero sotto 4-1 nel tie-break ho solo cercato di colpire la palla e di fare del mio meglio”. Marozsan diventa così il terzo giocatore capace di battere Alcaraz in questa stagione: in precedenza ci erano riusciti il britannico Norrie in finale a Rio de Janeiro e Jannik Sinner in semifinale a Miami.

