L'altoatesino al numero 8 della classifica

L’Italia ha di nuovo due Top 20 nei Pepperstone Atp Rankings, la classifica Atp che si basa sui risultati delle ultime 52 posizioni. Sono i due protagonisti del primo quarto di finale tutto italiano in un Masters 1000 dal 1990, andato in scena a Monte-Carlo: Jannik Sinner, numero 8 e primo dopo i Fab 4 a raggiungere la semifinale a Indian Wells, Miami e nel Principato nella stessa stagione; e Lorenzo Musetti, arrivato alla sfida poi persa contro Sinner grazie al successo su Novak Djokovic, il suo primo in carriera contro un numero 1 del mondo. Il carrarino è così risalito alla posizione numero 20 in classifica. A Monte-Carlo, Musetti ha fermato al secondo turno la corsa di Luca Nardi che ha comunque vinto nel Principato la sua prima partita in un Masters 1000 e ha guadagnato 17 posizioni: è l’italiano che ha fatto i maggiori progressi rispetto alla scorsa settimana tra i primi venti in classifica Atp. Con Nardi, oggi numero 142 del mondo, l’Italia conta 12 giocatori tra i primi 150 del mondo: solo USA e Francia ne hanno di più. Novak Djokovic resta numero 1 del mondo ma da qui al Roland Garros, oltre a Carlos Alcaraz, c’è almeno un terzo concorrente per la vetta del ranking: Daniil Medvedev che rispetto ai primi due ha pochi punti da difendere sul rosso. Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana: 1. Novak Djokovic (SRB) 7.240 punti, 2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.770, 3. Casper Ruud (NOR) 5.255 +1, 4. Daniil Medvedev 5.240 +1, 5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.950 -2, 6. Andrey Rublev 4.380, 7. Holger Rune (DEN) 3.865 +2, 8. Jannik Sinner (ITA) 3.525, 9. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.450, 10. Taylor Fritz (USA) 3.245.

