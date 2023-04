L'altoatesino ha ceduto in tre set al danese Rune, che in finale affronterà il russo Rublev

Jannik Sinner si ferma in semifinale all’Atp Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, testa di serie numero 7, si è arreso al terzo set al danese numero 6 del seeding Holger Rune, che si è imposto col punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in 2 ore e 42 minuti di gioco. In finale Rune affronterà il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, che ha superato l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-3 dopo 2 ore e 11 minuti di gioco.

