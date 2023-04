Il greco sconfitto da Fritz dopo aver vinto il torneo del Principato nel 2021 e 2022

Stefanos Tsitsipas esce di scena ai quarti di finale del Masters 1000 di di Montecarlo, torneo che si disputa sui campi in terra rossa del Country Club del Principato. Il tennista greco, vincitore l’anno scorso e nel 2021, ha perso in due set contro Taylor Fritz con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 12′ di gioco. Lo statunitense in semifinale se la vedrà contro il russo Andrej Rublev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata