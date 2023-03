L'eliminazione di Fritz per mano di Alcaraz spalanca le porte all'altoatesino

Sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Master 1000 di Miami. Lo spagnolo ha battuto ai quarti di finale lo statunitense Taylor Fritz (6-4, 6-2 il parziale ndr) la cui eliminazione spalanca le porte dei top 10 all’altoatesino che torna matematicamente nel club più esclusivo del mondo per la prima volta dal 2 ottobre scorso.

In base alle proiezioni in tempo reale della classifica ATP, con i punti conquistati finora a Miami Sinner è virtualmente numero 9 del mondo, suo best ranking eguagliato, davanti proprio a Fritz per 50 punti. Anche se dovesse perdere in semifinale contro Carlos Alcaraz, l’altoatesino potrebbe essere scavalcato solo da Karen Khachanov. Ma il russo, in campo come atleta neutrale, potrebbe riuscirci solo vincendo il titolo. Se invece Sinner dovesse trionfare a Miami arriverebbe al numero 6 del mondo.

Gli altri italiani entrati nella top

Sinner, quinto e ultimo top ten italiano della storia dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini e Matteo Berrettini, inizierà lunedì prossimo la settimana numero 23 all’interno del club. Sinner è stato top 10 dal 1° al 14 novembre 2021, dal 22 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, poi dal 17 gennaio al 27 febbraio, dal 7 al 20 marzo, dall’11 luglio al 7 agosto e dal 26 settembre al 2 ottobre scorso.

