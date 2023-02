Il tennista australiano in tribunale a Canberra

Il tennista australiano Nick Kyrgios si è presentato in tribunale a Canberra per rispondere dell’accusa di aggressione nei confronti della sua ex fidanzata Chiara Passari. Il fatto è avvenuto a gennaio 2021, nella capitale australiana, e il tennista ha confermato di aver spinto a terra la ragazza. Il magistrato Jane Campbell, tuttavia, non ha condannato Kyrgios non ritenendo il fatto una vera e propria aggressione e non ritenendolo premeditato. Il campione australiano è arrivato al processo in stampelle, essendosi operato al ginocchio sinistro dopo un infortunio subìto agli Australian Open. “Voglio recuperare e ritornare in campo”, ha detto dopo l’udienza il tennista.

