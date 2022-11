Battuta in finale l'Australia per 2-0 dopo i primi due singolare

Il Canada diventa la sedicesima nazione a conquistare almeno una volta la Coppa Davis. Nella finale disputata al Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna, la squadra canadese ha battuto l’Australia per 2-0 dopo i primi due singolare. Dopo il successo di Denis Shapovalov su Thanasi Kokkinakis, nel secondo match di giornata il numero 6 del Mondo Felix Auger-Aliassime ha battuto Alex De Minaur, numero 24 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di 1 ora e 40 minuti.

Sfuma per l’Australia l’appuntamento con la insalatiera numero 29. Da segnalare la presenza in tribuna anche dell’ex numero 1 del Mondo Novak Djokovic.

Un trionfo storico quello del Canada, anche per il modo in cui è arrivato. Sconfitta nei preliminari dall’Olanda, senza le sue due star Auger-Aliassime e Shapovalov, la squadra canadese è stata ripescata nella fase a gironi grazie all’esclusione della Russia (campione uscente) a causa della guerra. Una decisione, quella della Fit, che ha provato non poche polemiche. A Malaga, però, il Canada si è dimostrata la squadra più forte e completa, trascinata da un Auger-Aliassime reduce dalle Atp Finals di Torino e ormai diventato uno dei migliori giocatori al Mondo. È stato lui a trascinare la squadra, prima nel match contro la Germania e soprattutto nella sfida contro l’Italia quando ha conquistato ben due punti tra singolare e doppio. Il Canada è la terza nazione ad aver vinto la Coppa Davis per la prima volta alla seconda finale dopo la Cecoslovacchia e la Svizzera. Shapovalov e Auger-Aliassime diventano il nono e decimo giocatore a conquistare il titolo prima nella Junior Davis Cup, poi in quella dei ‘grandi’.

