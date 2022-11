L'annuncio via social: "Soffro di un infortunio al dito e non sono ancora guarito"

Una tegola si abbatte sull’Italia a poche settimane dalle Finali di Coppa Davis in Spagna. Jannik Sinner ha annunciato via social che non potrà rispondere alla convocazione del capitano Filippo Volandri a causa di un infortunio non ancora superato. “Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della Coppa Davis. Soffro di un infortunio al dito da Parigi. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra”, ha annunciato Sinner. “È stata una decisione molto difficile per me, giocare per il mio paese è sempre un onore e spero di poter tornare presto. Forza Italia!”, ha aggiunto il giovane altoatesino in un tweet.

