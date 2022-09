Il sudamericano sconfitto in due set

Matteo Berrettini supera in due set e porta l’Italia sull’1-0 contro l’Argentina nella sfida valida per il Girone A di Coppa Davis, che si disputa sul veloce indoor di Bologna, Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 contro Sebastian Baez dopo un’ora e 12′. Il capitano argentino Guillermo Coria ha scelto di sacrificare il numero 1 Diego Schwartzman, dopo la netta sconfitta all’esordio contro lo svedese Mikael Ymer. Tra poco in campo Jannik Sinner, all’esordio in questa edizione delle Davis Cup Finals, che affronterà Francisco Cerundolo al debutto assoluto in nazionale. In doppio (anche se le nomination possono essere modificate in extremis) Simone Bolelli e Fabio Fognini chiuderanno contro Maximo Gonzalez e Horacio Zeballos.

