L'annuncio social del tennista svizzero

Roger Federer pronto al ritiro: in un post condiviso su Twitter lo svizzero ha rivelato che ‘Rod Laver Cup’ sarà il suo ultimo torneo. “Come molti di voi sapranno, gli ultimi tre anni mi hanno presentato sfide sotto forma di infortuni e interventi chirurgici. Ho lavorato per tornare alla piena forma competitiva. Ma conosco anche le capacità e i limiti del mio corpo, e il suo messaggio per me ultimamente è stato chiaro. Io ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto avrei mai sognato, e ora devo riconoscere quando è ora di finire la mia carriera competitiva”, ha scritto anche su Instagram. “La Laver Cup la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo evento ATP”, prosegue Federer.

Quello ai campi da tennis non è, però, un addio definitivo: “Gli ultimi 24 anni in tour sono stati un’avventura incredibile. Giocherò ancora a tennis ma non a tornei Atp“, ha precisato il campione che nel post ha ringraziato ” i miei avversari in campo. Sono stato abbastanza fortunato per giocare così tante partite epiche che non dimenticherò mai. Ci siamo spinti a vicenda e insieme abbiamo portato il tennis a nuovi livelli. Soprattutto devo rivolgere un ringraziamento speciale ai miei incredibili fan. Non saprete mai quanta forza e convinzione mi avete dato”, ha aggiunto. “La sensazione stimolante di entrare in stadi pieni e arene è stata una delle grandi emozioni della mia vita. Senza di voi, quei successi si sarebbero sentiti soli, piuttosto che pieni di gioia ed energia.Mentre a volte sembra che sia passato in 24 ore, è stato anche così profondo e magico che sembra di aver già vissuto una vita intera. Ho avuto l’immensa fortuna di giocare davanti a voi su oltre 40 paesi diversi. Ho riso e pianto, ho provato gioia e dolore, ma soprattutto mi sono sentito incredibilmente vivo“, ha aggiunto

Il grazie alla moglie Mirka e ai figli

“Mi considero una delle persone più fortunate sulla Terra. Mi è stato dato un talento speciale per giocare a tennis, e l’ho fatto a livello che non avrei mai immaginato, per molto più tempo di quanto avessi mai pensato possibile”, ha detto ancora l’icona del tennis mondiale, Roger Federer, nell’annunciare il suo addio alle competizioni. “Vorrei ringraziare in particolare la mia fantastica moglie Mirka, che ha vissuto ogni minuto con me. Mi ha scaldato prima delle finali, guardato innumerevoli partite da oltre 20 anni. Voglio anche ringraziare i miei quattro meravigliosi bambini per avermi supportato, sempre desiderosi di esplorare nuovi posti e creando meravigliosi ricordi lungo il percorso. Vedere la mia famiglia fare il tifo per me dagli spalti è una sensazione che conserverò per sempre. Vorrei anche ringraziare e riconoscere i miei affettuosi genitori e il mio cara sorella, senza la quale nulla sarebbe possibile. Un grande ringraziamento a tutti i miei ex allenatori che mi hanno sempre guidato nel giusto direzione… sei stato meraviglioso! E al tennis svizzero che ha creduto in me da giovane”, ha aggiunto nel suo lungo post.

