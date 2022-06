Il russo è davanti a Zverev. Djokovic terzo

(Lapresse) Il russo Daniil Medvedev torna al primo posto della classifica mondiale Atp, davanti ad Alexander Zverev, per la prima volta in carriera alla numero 2. Il tedesco , peraltro fermo dopo l’infortunio alla caviglia subito a Parigi scavalca Novak Djokovic, che retrocede al terzo posto. Rafa Nadal, invece rimane quarto al mondo. Medvedev, 26 anni, aveva gia’ occupato la numero 1, per due settimane, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. A Matteo Berrettini non basta la vittoria al torneo di Stoccarda per guadagnare posizioni nella classifica: il romano resta stabile al decimo posto.

