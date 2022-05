Battuta la bielorussa Sasnovich 7-6, 7-5. Affronterà la canadese Fernandez

Sul campo dedicato alla ‘divina’ Suzanne Lenglen, Martina Trevisan, numero 59 Wta, sconfigge agli ottavi di finale la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 47 della classifica Wta, con il punteggio di 7-6(10) 7-5 in poco meno di due ore di gioco, volando ai quarti di finale di Roland Garros. La 28enne mancina di Firenze torna tra le migliori otto del secondo Slam stagionale dopo l’impresa targata 2020, quando fu protagonista di una cavalcata indimenticabile partendo dalle qualificazioni e fermandosi solo di fronte alla futura vincitrice del torneo, la polacca Iga Swiatek. Nei quarti affronterà la 19enne canadese Leylah Fernandez (numero 18 Wta) che ha battuto la 20enne statunitense Amanda Anisimova 6-3, 4-6, 6-3.

Con questo successo l’azzurra è sicura di un balzo in classifica, si avvicina alle prime 30 giocatrici del ranking. Trevisan è reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat la settimana precedente all’avvio dello Slam francese, con una striscia aperta di 9 incontri vinti nei quali ha lasciato per strada un solo set (nel secondo turno del torneo vinto in Marocco contro Garbine Muguruza).

