No vax e sostenitori di Nole si sono radunati davanti alla Rod Laver Arena

(LaPresse) No vax e sostenitori di Novak Djokovic uniti in protesta davanti alla sede degli Australian Ope, la Rod Laver Arena, in risposta al nuovo stato di fermo a cui è stato sottoposto il tennista serbo. “Let him play”, è i grido dei manifestanti.

