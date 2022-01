Il tennista spagnolo e altri colleghi iniziano ad essere stanchi della vicenda legata al numero uno al mondo

(LaPresse) “Gli Australian Open sono molto più importanti di qualsiasi giocatore”. Lo ha detto ha detto Rafael Nadal commentando il caso Djokovic a Melbourne. “Se alla fine giocherà, ok. Se non giocherà, l’Australian Open sarà un grande Australian Open, con o senza di lui. Questo è il mio punto di vista”, ha aggiunto il tennista spagnolo in conferenza stampa a due giorni dal via del primo Slam dell’anno.

