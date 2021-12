Il numero uno al mondo salta la trasferta di Sydney. In dubbio la partecipazione all'Australian Open

Novak Djokovic non andrà a Sydney per l’ATP Cup. La notizia, anticipata dal quotidiano Blic, ora è ufficiale. Sarà il numero 33 del mondo Dusan Lajovic a guidare la Serbia.

Non è ancora chiaro se Djokovic, numero uno al mondo, sarà al via degli Australian Open, in programma dal 17 al 30 gennaio.

Il campione di Belgrado finora si è rifiutato di rivelare se sia stato vaccinato contro il Covid, condizione essenziale per poter prendere parte al torneo. Djokovic ha vinto nove volte gli Australian Open ed è attualmente il detentore del titolo.

