Questo il pronostico del tennista torinese, Lorenzo Sonego

(LaPresse) “Il favorito per la vittoria delle Atp Finals in corso a Torino resta Nole Djokovic: è sempre lui l’uomo da battere”. Questo il pronostico del tennista torinese, Lorenzo Sonego, a proposito delle Atp Finals in corso di svolgimento nella sua città natale.”Djokovic è reduce da una bella vittoria a Parigi – ha aggiunto il numero 27 del ranking mondiale – dimostrando di essere decisamente in palla. Non a caso ha dominato le prime due partite del Pala Alpitour, sta giocando meglio di tutta la concorrenza e lo vedo molto fresco”. “Il mio obiettivo è partecipare a una edizione torinese delle prossime Atp Finals. Anche perché mai nessuno ha giocato nella propria città e vorrei essere il primo”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata