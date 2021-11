Oggi al via il Masters degli Under21: in campo anche Lorenzo Musetti

Scatta oggi al PalaLido di Milano la quarta edizione delle ATP Next Gen Finals, il Masters degli Under21. I migliori otto giovani della stagione si affrontano in due gironi all’italiana con un format inedito: cinque set da 4 game, punto decisivo sul 40 pari, giudici di linea elettronici e coaching in campo.

Assente Jannik Sinner – che sarà riserva alle ATP Finals di Torino e questa settimana è impegnato al torneo ATP 250 di Stoccolma – l’Italia punta tutto su Lorenzo Musetti, inserito però in un gruppo durissimo insieme a Sebastian Korda, Hugo Gaston e Sebastián Báez.

Nell’altro gruppo ci sono il favorito numero uno del torneo, il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz, insieme a Brandon Nakashima, Juan Manuel Cerúndolo e Holger Rune.

Musetti esordirà domani contro l’argentino Báez.

Venerdì le semfinali, che prevedono due match “incrociati”, con il primo di ciascun girone che affronta il secondo dell’altro. Sabato la finale.

