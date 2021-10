Per giovane altoatesino è il quarto titolo stagionale, mai nessun italiano ci era riuscito nell'era Open

Le Atp Finals di Torino sono sempre più vicine per Jannik Sinner. Il giovane altoatesino ha vinto il titolo dell”European Open’, torneo ATP 250 con un montepremi di 508.600 euro che si sta disputando sul veloce indoor della ‘Lotto Arena’ di Anversa, in Belgio. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking ATP, con una prestazione ai limiti della perfezione ha battuto in finale l’argentino Diego Schwartzman, n.13 ATP e seconda testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2, 6-2. Per Sinner è il quarto titolo stagionale, mai nessun italiano ci era riuscito nell’era Open. Superati i 3 titoli di Barazzutti e Bertolucci nel 1977 e di Fognini nel 2018. “Contro Diego Schwartzman devi giocare il migliore tennis spingendo su ogni colpo e ci sono riuscito”, ha commentato soddisfatto l’altoatesino subito dopo la partita.

Sinner è il secondo italiano nella storia a raggiungere cinque finali in una stessa stagione dopo Adriano Panatta nel 1973. Nel 2021 solo Novak Djokovic (4-2) e Cameron Norrie (2-4) ne hanno giocate di più nel circuito ATP. L’altoatesino ha allungato a 16 la serie di set vinti di fila nei tornei al coperto. E portato a 15 successi su 17 incontri il suo bilancio recente indoor. “Mi piace giocare qui, le condizioni sono perfette per me. Sono comunque contento del mio torneo”, ha confermato Sinner. “Il mio team mi allena duramente per migliorarmi. E questo tipo di risultati arrivano grazie al duro lavoro e sono sempre riconoscente al mio staff per quello che facciamo”, ha aggiunto il tennista azzurro che a questo punto è sempre più vicino all’approdo in top 10 nel ranking e all’esordio alle Nitto ATP Finals in programma a Torino dal 14 al 21 novembre.

Con questa vittoria, Sinner sale al decimo posto nella Race to Turin, superando il campione di Indian Wells Cameron Norrie. E guadagna altri 100 punti sul polacco Hurkacz che l’ha sconfitto in finale a Miami. Il distacco è ora di soli 110 punti. La settimana prossima, Sinner sarà di nuovo in campo nell’ATP 500 di Vienna, torneo cruciale vista la quantità di punti in palio. Debutterà contro Reilly Opelka, ‘gigante’ USA di 211 centimetri, semifinalista agli Internazionali BNL d’Italia a Roma. “Non sarà una partita facile – ha detto Sinner -, ma a questo problema penserò da martedì”. Ora è giusto festeggiare la vittoria in terra belga.

