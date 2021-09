Alla presentazione del nuovo Stadio del Tennis anche la sindaca di Torino Chiara Appendino

(LaPresse) Mancano ormai poche settimane all’avvio delle Atp Finals a Torino e, per l’occasione, lo Stadio del Tennis del Circolo della Stampa Sporting, costruito nel 1941, si è rifatto il look. Il nuovo Stadio del Tennis, ristrutturato grazie al contributo di Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT e al sostegno di Città di Torino, Regione Piemonte, Soprintendenza ai Beni Architettonici, Federazione Italiana Tennis, verrà inaugurato dal 10 al 12 settembre attraverso l’evento ‘Set in scena’, kermesse di tennis e spettacolo realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Camera di commercio di Torino, sotto la direzione artistica di Neri Marcorè. Alla presentazione anche la sindaca Chiara Appendino: “La città aveva bisogno di uno spazio di questo tipo, aperto, un’arena dove si potranno fare spettacoli. E’ un primo investimento importante che cade a terra grazie al percorso fatto col tennis e con le Atp Finals”, le parole della prima cittadina.

