Così il tennista azzurro a margine della presentazione dello stadio del tennis

“Chi vince gli US Open? Spero Berrettini. Questa volta può battere Djokovic, che è l’ostacolo più duro, e se lo batte può vincere il torneo”. Così Lorenzo Sonego, numero 23 della classifica mondiale, a margine della presentazione del nuovo stadio del tennis del Circolo della Stampa Sporting di Torino, fresco di ristrutturazione, ha parlato dello Slam newyorkese e delle possibilità del suo connazionale, impegnato mercoledì 8 settembre contro Novak Djokovic nei quarti di finale. Sul suo momento il talento torinese ha invece spiegato: “Un anno fantastico, non mi aspettavo questi risultati. E’ un percorso a lungo termine: ho cinque anni per raggiungere le Finals a Torino”. Poi ha parlato della Davis in programma dal 25 novembre che vedrà Torino ospitare il girone dell’Italia: “Spero di giocare, in Italia siamo tutti giovani e tutti forti e può giocare chiunque”.

