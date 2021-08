Una Super Camila Giorgi ha conquistato il suo primo Wta 1000 in carriera. Ieri sera la 29enne tennista azzurra ha vinto il torneo di Montreal battendo in finale per 6-3 7-5 la ceca Pliskova, numero 4 del seeding risalendo al numero 34 nella classifica mondiale. Intanto proprio ieri sera Roger Federer ha annunciato un nuovo lungo stop: “Devo operarmi ancora al ginocchio – ha detto il 40enne svizzero ex numero 1 al mondo – Starò fuori per molti mesi. Sarà molto dura ma spero di tornare a giocare anche se so quanto sia difficile alla mia età”.