In finale battuta la ceca Karolina Pliskova per 6-4 7-5

Trionfo storico per Camila Giorgi. L’azzurra, 30 anni a dicembre, ha vinto il torneo di Montreal, in Canada, battendo in finale la ceca Karolina Pliskova, numero 4 del tabellone, per 63 75. È il primo torneo WTA 1000 conquistato in carriera dalla tennista italo argentina.

