Prosegue l’avventura di Roger Federer a Wimbledon, terzo Slam del 2021 in corso sui campi in erba dell’All England Club. Il campione svizzero ha battuto agli ottavi l’azzurro Lorenzo Sonego, numero 27 Atp, travolto in tre set con il punteggio di 7-5, 6-4, 6-2 in due ore e 13′ di gioco. Ai quarti ‘King Roger’ se la vedrà con il vincitore del confronto tra Hurkacz e Medvedev, gara sospesa per pioggia con il russo avanti 2-1 ma sotto 4-3 nel quarto set.

