Scioperi, oggi voli a rischio. Dal 6 al 12 luglio treni e trasporto locale

Nuovi disagi a causa degli scioperi in Italia. Oggi, 5 luglio, domenica di possibili disagi per chi viaggia in aereo. Dalle 00.00 alle 23.59 è in programma uno sciopero nazionale del comparto del trasporto aereo che potrebbe ripercuotersi sull’operatività degli aeroporti italiani, in particolare negli scali di Milano Malpensa e Milano Linate.

Ma i problemi per i viaggiatori continueranno anche nei giorni seguenti: sarà infatti una settimana densa di mobilitazioni quella dal 6 al 12 luglio, con effetti sui trasporti urbani e interurbani e i treni.

La mobilitazione di oggi

La mobilitazione di domenica nel settore del trasporto aereo è stata proclamata da Cub Trasporti per il rinnovo del contratto nazionale Assohandling, scaduto da oltre sei mesi, e per chiedere un adeguamento salariale all’inflazione. Alla protesta si aggiungono lo sciopero di 24 ore del personale di volo di EasyJet, quello del personale Enav in servizio a Malpensa e altre agitazioni locali, tra cui lo stop di quattro ore del personale FedEx nello scalo varesino.

Secondo Cub Trasporti sarebbe già stato soppresso oltre il 50% dei voli interessati dallo sciopero, con 84 cancellazioni a Malpensa e 23 a Linate. Le compagnie aeree stanno informando progressivamente i passeggeri sulle eventuali.

Alla base dello sciopero il mancato rinnovo del contratto nazionale e le rivendicazioni economiche dei lavoratori aeroportuali. Cub Trasporti sostiene che le aziende “non vogliono riconoscere le maggiorazioni per il lavoro domenicale, previste per tutti gli altri lavoratori italiani, né quanto stabilito da numerose sentenze della magistratura in materia di ferie, lavaggio degli indumenti di lavoro e maggiorazioni”. Per il sindacato “il salario dei lavoratori aeroportuali in questi anni ha perso oltre il 20% del proprio potere d’acquisto”.

Il segretario nazionale della Cub Trasporti, Antonio Amoroso si scusa con i passeggeri. “Sappiamo – scrive in un comunicato- di arrecare disagio agli utenti del trasporto e siamo dispiaciuti. Ma le nostre controparti datoriali non ci rinnovano il contratto da 6 mesi. L’inflazione che anche nell’ultimo anno è stata del 3% si è cumulata a quella degli anni precedenti (quasi il 10% dal 2020)”.

L’Enac ricorda che durante lo sciopero saranno comunque garantiti i voli nelle fasce orarie protette, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, oltre ai collegamenti inseriti nell’elenco dei voli garantiti predisposto dall’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Ma non basta. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Ta e Anpac, oltre a Usb Lavoro privato, hanno proclamato sempre per domenica 5 luglio uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di volo di EasyJet.

Le rappresentanze sindacali di Fast-Confsal per il comparto aereo hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Enav dell’aeroporto di Malpensa. E anche Uilt-Uil ha convocato una sollevazione di 4 ore, dalle 13 alle 17, del personale Enav dell’aeroporto di Malpensa. A Roma invece Fast-Confsal ha proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, del personale Adr Security presso Fiumicino e Ciampino. Mentre a Catania Cub Trasporti ha convocato una agitazione di 4 ore, dalle 14 alle 18: incrocerà le braccia il personale della società Asc Handling dello scalo di Fontanarossa. In programma sempre il 5 luglio lo sciopero del personale aziende comparto aereo, aeroportuale e indotto associate Assohandlers di 24 ore:dalle ore 00.00 alle 23.59. E quello del personale aziende comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (escluso aderenti Assohandlers) di 24 ore: dalle ore 00.00 alle 23.59.

Intanto RimborsoAlVolo, traccia un bilancio: “Nei primi sette mesi del 2026 sono già 15 gli scioperi che interessano il comparto del trasporto aereo creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri”.

I disagi nei prossimi giorni

I disagi però non si limiteranno ai voli nei prossimi giorni. In Puglia si segnala lo sciopero generale regionale del 10 luglio che coinvolge il settore pubblico e privato, con esclusioni mirate. Sul fronte ferroviario in vista fermate di treni e attività con Italo NTV a livello nazionale, RFI in Sicilia e Mercitalia Shunting & Terminal, mentre nel trasporto merci su rotaia è prevista un’agitazione in Captrain Italia. Nei trasporti locali (Tpl), agitazioni diffuse tra Catania, Prato, Bari, Vicenza e Palermo, oltre ad ARST in Sardegna. A Catania tre distinte proclamazioni il 6. Poi Bari e Vicenza il 10. E sabato 11 a Palermo e in Sardegna (ARST). Possibili riduzioni di corse con rispetto delle fasce di garanzia, laddove previste.