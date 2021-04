L'azzurro cede in due set: il greco vola in finale

Jannik Sinner esce di scena in semifinale nel ‘Barcelona Open Banc Sabadell’, ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il giovane tennista azzurro ha perso in due set contro Stefanos Tsitsipas, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, con un doppio 6-3 in un’ora e 23′ di gioco.

