Shiffrin regina dello sci: per lei la sesta Coppa del Mondo generale

Mikaela Shiffrin sempre più nella storia degli sport invernali. La fuoriclasse americana ha vinto infatti per la sesta volta in carriera la Coppa del Mondo generale di sci alpino femminile.

A Shiffrin, che ha chiuso 11esima, bastava piazzarsi tra le prime 15 nello slalom gigante e l’atleta statunitense ha raggiunto l’obiettivo prima ancora che la tedesca Aicher, l’unica che poteva insidiarla e giunta alla fine 12esima, iniziasse la sua seconda manche. La 31enne Shiffrin ha così eguagliato il record della grande discesista austriaca Annemarie Moser-Pröll, vincitrice dei suoi sei titoli negli anni ’70. È stata un’altra stagione stellare per la campionessa americana, che ha conquistato anche il suo terzo oro olimpico della carriera dominando lo slalom ai Giochi di Milano-Cortina. Shiffrin ha conquistato anche la Coppa di slalom.

Grenier vince ultimo gigante stagione, 8/a la 17enne Trocker

La canadese Valerie Grenier ha vinto l’ultimo slalom gigante della stagione, valido per le finali di Coppa del Mondo, in Norvegia. Al comando dopo la prima manche, la nordamericana chiude con il tempo di 2’16″79 e precede di +0.43 la norvegese Mina Fuerst Holtmann. E di +0.57 l’austriaca Julia Scheib. Ottimo l’ottavo posto a +1.67 conquistato dalla campionessa mondiale junior della specialità, Anna Trocker, la migliore delle azzurre, nonostante i suoi 17 anni.

La giovanissima sciatrice di Fiè allo Sciliar migliora anche il nono posto ottenuto martedì nello slalom. Sofia Goggia chiude al 19esimo posto, mentre è 23esima Asja Zenere, seguita da Lara Della Mea; 26esimo posto per Laura Pirovano.

La Coppa di specialità va a Julia Schieb, che aveva già chiuso il conto ad Are, mentre la generale va alla Shiffrin con 1410 punti, contro i 1323 della Aicher. Sofia Goggia è quarta nella generale con 982 punti, mentre è settima Laura Pirovano con 745.

“E’ veramente incredibile – ha detto Trocker -. Sono davvero soddisfatta di queste due giornate e di come ho sciato. Non sono una ragazza che parla tanto, ma nello sci metto tutto quello che ho”. “E’ stata una stagione positiva – ha detto Della Mea -, le finali non sono andate come speravo ma pazienza. Posso essere contenta della stagione che ho fatto”.

Goggia: “Stagione sfidante, ora un mese e mezzo lontano da piste”

“E’ stata una stagione sfidante. Le aspettative erano molto alte perché mi sono impegnata in tre discipline. Mi è mancata la discesa, ho avuto una stagione incostante, mentre è stata molto costante la stagione in superG. In gigante, invece, ho seminato ma non ho raccolto”. Così Sofia Goggia traccia un bilancio della sua stagione di Coppa del Mondo dopo il gigante finale di Lillehammer. “Non lascerò comunque il gigante perché penso che sia alla base di tutte le discipline, anche di quelle veloci. Ora, staccherò completamente, mi voglio prendere un mese e mezzo per vivere la mia vita e staccarmi dal mio lavoro” , ha aggiunto. “Lo scorso anno c’era l’obiettivo olimpico e quindi ho lavorato molto anche in primavera. Quest’anno ho intenzione di vivere la mia vita lontana dalle piste”, ha concluso Goggia.