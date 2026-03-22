Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di Super-G

Le lacrime di gioia all’annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l’unica che poteva toglierle il primato, piazzata alle sue spalle. Sofia Goggia vince la coppa del mondo di Super-G a Lillehammer. La sciatrice azzurra ha vinto anche la gara con il tempo di 1:29.23, precedendo sul podio la svizzera Corinne Suter ( +0.32) e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.60). Le altre italiane in gara: Elena Curtoni ottava (+1.38), Laura Pirovano 13esima (+2.17), Asja Zenere 15esima (+2.32) e Roberta Melesi 22esima (+3.66).

Si tratta della prima coppa di Super-G nella sua carriera, il quinto globo di specialità in assoluto dopo i quattro vinti in discesa.

Goggia: “Felice e provata, mi sono tolta un peso: temevo di non farcela”

“Sono molto felice ma anche molto provata”. Così ai microfoni di Rai Sport Sofia Goggia, commentando la vittoria della Coppa del mondo di specialità in Super-G al culmine di una stagione “di alti e bassi”, specificando che “ho avuto momenti di forte pressione in questi giorni, soprattutto nella mia testa, anche paura di non farcela, magari fare qualche errore, c’era un dubbio insito nella mia testa, ma al cancelletto mi sono mentalmente ricordata di tutte le qualità che ho, la pista la conosco bene, stava a me fare una bella gara. Mi sono presa dei rischi, ma quando ho visto la luce verde al traguardo, con 6 decimi mi sono detta che sei atlete oggi non mi passavano“.

Goggia poi chiarisce: “Non è stata di certo una stagione che ha rispecchiato le aspettative che avevamo, soprattutto in discesa è stata deludente, è vero che ho preso il bronzo olimpico a Cortina, ma in super-G sarebbe stata la mia miglior stagione di sempre comunque a prescindere dalla vittoria di oggi. Mi sono tolta un peso, per essere una velocista completa devi anche raggiungere traguardi in super-G. Qualcosa di grandioso, mi scuso con le persone a casa, sono stata un po’ scorbutica in questi giorni, non era facile assorbire tutte le tensioni. Non è stato facile il weekend di Val di Fassa, non stavo in piedi sugli sci. È stata una lotta. Ero molto provata e al limite, ho avuto momenti di down importanti“, conclude.

Pirovano: “Contenta per Goggia, per noi weekend magico”

“Weekend magico, sono veramente troppo contenta per Sofia, se la merita. Oggi l’ho vita emozionatissima, di solito non si lascia mai andare. È il coronamento di una stagione perfetta”. Lo dice Laura Pirovano al termine della gara di discesa a Lillehammer, fresca di vittoria della coppa di specialità ieri in discesa, commentando il successo della compagna di squadra Sofia Goggia, che oggi ha fatto sua la coppa del mondo di Super-G. “Oggi ho fatto questo Super-G perché me lo volevo godere e così è stato, ma sapevo che non sarei stata così veloce. Ci vediamo alle finali del Gigante”, ha aggiunto Pirovano.