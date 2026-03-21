Laura Pirovano vince la discesa libera di Lillehammer e la Coppa del Mondo di specialità

Doppia impresa di Laura Pirovano a Lillehammer, nella discesa libera delle finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. L’azzurra non solo vince la gara, battendo per 15 centesimi la campionessa olimpica Breezy Johnson, ma con questo successo si aggiudica anche la Coppa di discesa libera 2025/26.

Per l’azzurra, spesso sfortunata e molte volte esclusa per pochi centesimi dal podio, si tratta della terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo e, soprattutto la prima Coppa di specialità. Una giornata che Pirovano non dimenticherà e che è il coronamento di un’ottima carriera, vissuta finora all’ombra delle più titolate compagne di Nazionale Sofia Goggia e Federica Brignone.

Pirovano: “Tutto incredibile, non lo avrei mai osato sognare”

Laura Pirovano si tiene stretta la Coppa di discesa, la culla, la guarda, la soppesa. La discesa di Kvitfjell le ha regalato il terzo successo consecutivo in Coppa del Mondo dopo la doppietta in Val di Fassa, proiettando la trentina sul trono della velocità: “Ho una paura folle di farla cadere, questa coppa. Davvero non so cosa dire: se già le vittorie in Val di Fassa mi avevano tolte le parole, oggi è davvero incredibile. Al traguardo sono crollata in lacrime. In partenza ero tesa, in gara non mi sentivo perfetta e le prove non erano andate bene. Avevo quasi paura a guardare il risultato perché non mi aspettavo nulla e poi quando ho visto è stato devastante. Non sapevo del risultati di Aicher, avevo solo visto la gara di Weidle e mi dicevo che sarebbe stata dura. E’ incredibile – credo sia l’aggettivo migliore – perché sono passata dall’essere sempre lì ma mai abbastanza vicina, a collezionare risultati che avrei mai immaginato, come questa coppetta. Tre podi e tutte vittorie: forse tra qualche giorno troverò le parole per esprimere tutto questo. Intanto oggi ho fatto un bel regalo di compleanno a mio papà“.

Discesa libera Lillehammer: la classifica

Pirovano 1’30″85 Johnson +0″15 Weidle-Winkelmann +0″25 Raedler +0″29 Aicher +0″37 Suter +0″48 Delago Ni. +0″51 Huetter +0″80 Goggia +0″81 Ledecka +0″81 Delago Na. +0″95

LAURA PIROVANO WINS THE DOWNHILL IN KVITFJELL! 🏆🇮🇹



3 victories in the last 3 races!! 🤯

A perfect way to secure the Crystal Globe 🔮❄️



🥈 Breezy Johnson 🇺🇸

🥉 Kira Weidle-Winkelmann 🇩🇪#FISAlpine #WorldCupLillehammer pic.twitter.com/2kJzgW4P3k — FIS Alpine (@fisalpine) March 21, 2026

Discesa libera femminile: la classifica finale della Coppa