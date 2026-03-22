Dominik Paris vince anche il Super-G alle finali di Coppa del Mondo di sci 2026

Dopo la vittoria nella discesa libera, Dominik Paris si è aggiudicato anche il Super-G maschile di Lillehammer. Dietro di lui Kriechmayr e Haaser. Tra gli azzurri, quinto posto per Franzoni. Nono Casse e 12° Bosca; infine Innerhofer al 18° posto.

Back to back dunque per Paris sull’Olympiabakken di Kvitfjell. Dopo lo splendido successo nella discesa di sabato, il campione della Val d’Ultimo mette a segno il successo anche nel superG, con una gara all’attacco e senza errori. Si tratta della vittoria numero 26 della carriera del capitano azzurro, la sesta in superG, che lo proietta nell’olimpo dei più grandi di sempre nella velocità. Sul terreno norvegese non c’è nessuno in grado di batterlo: la vittoria di oggi è l’ottava, cinque in discesa e tre in superG. Paris conosce ogni singolo dettaglio del terreno e, indipendentemente dalla tracciatura, riesce sempre a tirar fuori la massima velocità possibile.

Battuto l’avversario di mille sfide, Vincent Kriechmayr, staccato di soli 7 centesimi da Paris, mentre al terzo posto si inserisce l’altro austriaco Raphael Haaser, a 38 centesimi.

Buona gara per Giovanni Franzoni che chiude al quinto posto a 86 centesimi dal suo capitano, dimostrandosi molto efficace nel tratto più tecnico ma meno veloce nella parte di scorrevolezza. Ancora una buona gara per Mattia Casse, nono a 1″42, mentre è 12/o Guglielmo Bosca a 1″79 e Christof Innerhofer è 18/o a 1″96.

Nella classifica di specialità si impone Odermatt con 425 punti, davanti a Kriechmayr con 347 e ad Haaser con 301. Quarto è Franzoni con 285 punti e quinto Paris con 257 e quattro posizioni recuperate grazie alla vittoria odierna.

Paris: “La vittoria mi ha sorpreso, l’Italia ha una squadra fortissima”

“È una sorpresa anche per me. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un’altra vittoria non me l’aspettavo. Le sensazioni erano molto strane sotto i piedi, con questa neve molto mossa. Io ho cercato di fare velocità, ma quando ho visto la luce verde al traguardo ho dovuto guardare due volte perché non riuscivo a crederci”. Così Dominik Paris dopo la vittoria nel Super-G maschile di Lillehammer. “Oggi ho passato Jansrud come numero di vittorie su questa pista: mi dispiace un po’ per lui, ma forse fa un pensiero sul tornare a gareggiare – ha aggiunto – Quest’anno la squadra è stata davvero molto forte e questo fa piacere, perché ci sono tanti atleti che possono salire sul podio. Abbiamo poi Franzoni sul quale possiamo contare per vittorie e podi. Spero che tutti possiamo crescere ancora e diventare ancora più forti”.

“L’obiettivo di giornata non è stato centrato – ha detto Franzoni -. Speravo anche oggi di conquistare il podio di specialità. Non posso che ripartire da qui: chiudere quarto e sesto nelle classifiche di specialità veloci è un ottimo risultato. Sono sempre stato contento durante questa stagione, ci sta anche un po’ di amaro in bocca in questa fine stagione. Ho ancora tanta voglia di fare bene e devo migliorare ancora alcuni tratti”.

“Ho fatto tratti buoni, ma non ho mai consolidato una run completa dall’inizio alla fine – ha detto Casse -. Così non si va sul podio. Adesso un po’ di riposo, ma ripartirò il prossimo anno da qui per cercare di fare meglio”.