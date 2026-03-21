Dominik Paris domina la discesa libera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci 2026

Dominik Paris domina per la la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell (Norvegia) che ha aperto le Finali di Coppa del Mondo dello sci alpino.

Per il trentaseienne della Val d’Ultimo si tratta del primo successo stagionale, il 25esimo complessivo della carriera, il ventesimo in discesa. E sette di questi, hanno preso forma proprio nella località sede dei Giochi Olimpici del 1994.

Secondo al traguardo, staccato di soli 19 centesimi, lo svizzero Von Allmen. Più lontani tutti gli altri, a cominciare da Vincent Kriechmayr, terzo a 0″60 per completare il podio di giornata. A seguire, la quarta piazza è di Alexis Monney che paga 0″66 a Domme, con Miha Hrobat quinto a 0″86. Benjamin Alliod chiude la propria stagione con l’ottavo posto: il valdostano è a 1″12, con Florian Schieder che è decimo a 1″27, seguito a 1″31 dal vicecampione olimpico Giovanni Franzoni. Più in ritardo invece Mattia Casse e Christof Innerhofer che sono 20esimo e 21esimo.

Paris: “Successo che vale tanto, sensazioni erano buone”

“Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. Avevo buone sensazioni, mi sentivo sicuro e percepivo la velocità: vedere quel tempo è stato magnifico. Vuol dire tanto per me questo successo, arrivato davanti a tanti amici e alla mia famiglia”. Così Dominik Paris dopo la vittoria nella discesa a Kvitfjell (Norvegia) nelle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. “Domani c’è un SuperG ancora molto importante, devo restare concentrato e non pensare troppo in avanti – aggiunge -. Franzoni in questa stagione ha fatto vedere di essere veloce in tutte le condizioni, ha fatto un inverno pazzesco ed oggi l’ho visto un po’ deluso ma queste giornate sono importanti anche per imparare qualche segreto in più in situazioni diverse”.

Discesa libera Kvitfjell: l’ordine d’arrivo