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domenica 22 marzo 2026

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Coppa del mondo sci freestyle, prima vittoria in carriera di Tomasoni

Coppa del mondo sci freestyle, prima vittoria in carriera di Tomasoni
Federico Tomasoni (Joachim Hahne/AP)
LaPresse
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È il quarto azzurro di sempre a riuscirci

La seconda sfida di Craigleith, in Canada, saluta il primo successo in carriera per Federico Tomasoni. L’azzurro esce per primo dalla sessione di partenza e nessuno può tenerne la scia: Tomasoni centra così il primo trionfo della carriera, lasciandosi alle spalle i due canadesi Kaleb Barnum e Kristofor Mahler, con David Mobärg in quarta poisizione. Tomasoni diventa il quarto azzurro a vincere in Coppa del Mondo, dopo Molling (una vittoria), Deromedis (sette) e Galli (tre). 

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