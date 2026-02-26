Sanremo 2026, Francesca Lollobrigida: “Onorata di aver conquistato il cuore degli italiani”

“Non avrei mai immaginato di ricevere tanto amore dagli italiani. Ho conquistato un pezzettino del loro cuore e ne sono davvero onorata. Ieri, appena sono scesa dall’auto, foto, autografi. Fa veramente piacere”. Così la bicampionessa olimpica Francesca Lollobrigida, raccontando a LaPresse le emozioni provate dopo la partecipazione con Lisa Vittozzi alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026 per celebrare il successo olimpico. “Salire sul palco è stata un’emozione incredibile” insiste ancora la doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi 2026, in particolare quando vedi “davanti a te la platea e tutto il pubblico sintonizzato da casa”. Lollobrigida ha rimarcato l’entusiasmo per gli spettatori che “riconoscono l’atleta che sono, la mia storia e il messaggio che c’è dietro e questo mi rende davvero orgogliosa”.