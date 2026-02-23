Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 23 febbraio 2026

Ultima ora

Olimpiadi 2026, la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona in 10 foto

Olimpiadi 2026, la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona in 10 foto
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
,

Le più belle immagini dell’atto conclusivo dei Giochi di Milano-Cortina

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 all'Arena di Verona (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

Si chiude il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Bellezza in azione”, questo il concept scelto per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, che celebrato la musica e la danza italiana, sia classica che contemporanea, con la partecipazione di Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte. I due portabandiera italiani sono stati Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto.

© Riproduzione Riservata