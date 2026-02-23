Olimpiadi 2026, la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona in 10 foto

Si chiude il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Bellezza in azione”, questo il concept scelto per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, che celebrato la musica e la danza italiana, sia classica che contemporanea, con la partecipazione di Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte. I due portabandiera italiani sono stati Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto.