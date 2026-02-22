Olimpiadi 2026, la diretta della cerimonia di chiusura: Vittozzi e Ghiotto i portabandiera

Una celebrazione della musica e della danza italiana, sia classica che contemporanea, con la partecipazione di Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte

Si chiude il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Bellezza in azione”, questo il concept scelto per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, per l’occasione rinominata come Verona Olympic Arena e che prima di oggi non aveva mai ospitato un evento olimpico. La cerimonia celebrerà la musica e la danza italiana, sia classica che contemporanea, con la partecipazione di Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte. I due portabandiera italiani saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto.