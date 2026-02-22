Olimpiadi 2026, la diretta della cerimonia di chiusura: Vittozzi e Ghiotto i portabandiera

Si chiude il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Bellezza in azione”, questo il concept scelto per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, per l’occasione rinominata come Verona Olympic Arena e che prima di oggi non aveva mai ospitato un evento olimpico. La cerimonia celebrerà la musica e la danza italiana, sia classica che contemporanea, con la partecipazione di Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry Ponte. I due portabandiera italiani saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto.
Il momento di raccoglimento, diventato ormai parte del Protocollo Olimpico, stasera è sulle note di Giacomo Puccini e della sua Madama Butterfly.
Dietro al successo dei Giochi ci sono uomini e donne di ogni età che hanno scelto di donare il proprio tempo, mettendosi a disposizione degli altri. Nelle cerimonie, sui campi di gara, in tutti i cluster Olimpici, lì dove anche la luce poteva essere più fioca e il freddo più intenso. Sono le volontarie e i volontari, che nel corso della cerimonia di chiusura si è voluto ringraziare in un momento di grande coinvolgimento e di festa. Tra loro Mario Gargiulo, il più anziano, che aveva preso parte come volontario ai Giochi di Cortina ’56. Per il tributo ai volontari la partecipazione del famoso dj italiano Gabry Ponte che appare in scena per accompagnare con la sua musica il momento di ringraziamento delle volontarie e dei volontari. Un brano celebre del suo repertorio, che le persone coinvolte hanno trasformato in una “challenge” coreografica durante questi giorni.
Entrano le atlete e gli atleti vincitori delle medaglie della 50 km di sci di fondo, premiati durante la cerimonia di chiusura.
Gli atleti continua a sfilare all’Arena sulle note di famose canzoni italiane: da Caterina Caselli a Gianni Morandi, dai Ricchi e Poveri a Rino Gaetano, da Loretta Goggi a Cochi e Renato, da Tony Renis a Mina, da Adriano Celentano a Raffaella Carrà
Visibilmente emozionati, Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto stanno completando il giro del palco prima di prendere posto a sedere.
Ha fatto il suo ingresso all’Arena di Verona la fiamma olimpica di Milano Cortina. A portarla gli staffettisti di fondo medaglia d’oro a Lillehammer 1994: Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Silvio Fauner. Subito dopo sono entrate le bandiere di tutte le delegazioni.
È il momento dell’inno italiano alla cerimonia di chiusura. Presenti in tribuna il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry. Presente anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il Ministro del turismo, Daniela Santanchè.
Entrano all’Arena, nel corso della cerimonia di chiusura di Milano Cortina, gli atleti azzurri che hanno portato all’Italia 30 medaglie a questi Giochi di Milano Cortina.
Nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina, all’Arena di Verona, si parte con un film d’apertura con un direttore di scena (Francesco Pannofino) che chiama i “tre minuti” all’inizio dello spettacolo e bussa ai camerini. Scopriamo Alfredo e Violetta, interpreti de La traviata, per poi addentrarci nelle viscere dell’Arena, dove si custodisce la memoria di tutti gli spettacoli che si sono succeduti in un secolo di attività. C’è Violetta, protagonista de La traviata, e il tenore che interpreta Alfredo. Tra le presenze Deborah Compagnoni, con sci e abito da sera, e Achille Lauro in frac, oltre allo chef Davide Oldani; il musicista rock Manuel Agnelli e Damiano Tommasi. E’ il momento in cui si incontra il magico mondo dell’Opera e i suoi grandi personaggi-icona: Rigoletto (motore imprevisto di questa Cerimonia), Figaro, Aida, Madama Butterfly. Un’azione sorprendente, ricca, fastosa, divertente, che coinvolge Piazza Bra e raggiungerà anche il Teatro Filarmonico, che ospita il Coro e l’Orchestra della Fondazione Arena. Il tutto in un dialogo continuo tra azione live e racconto cinematografico. In scena l’atmosfera di una delle grandi “Prime” della stagione lirica scaligera. C’è un grande sipario verde (sormontato dai Cerchi Olimpici) e il set-up di uno spettacolo che sta per cominciare. C’è anche l’orchestra che sta accordando gli strumenti. Intanto le varie delegazioni stanno per entrare nell’Arena.
Ha preso il via all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina. ‘Beauty in action’ nel suo percorso narrativo, intende rendere omaggio alle molteplici forme di bellezza di questi Giochi, a quella dell’arte, della natura, delle relazioni umane, dello sport e della competizione. Un inno alla creatività che diventa un omaggio alla capacità italiana di saper trasformare la bellezza in emozione e al continuo desiderio di crescita, cambiamento, trasformazione. Un’esperienza immersiva che uscirà dai confini dell’Arena per celebrare la musica, l’opera lirica, le arti, l’immaginario italiano, valorizzando l’identità di Verona e del Veneto. Con una particolare attenzione ai temi della tutela dell’ambiente, per sottolineare la stretta connessione tra montagna e pianura. Il palco non si impone come elemento estraneo, ma si configura come trasformazione contemporanea della sua forma originaria. Un linguaggio visivo coerente con lo Spirito dei Giochi e con l’identità culturale italiana. Tutto nasce da una goccia d’acqua, espressione del ciclo naturale che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo. Questo elemento primigenio, che mutando da liquido a solido rende possibili gli sport invernali, cade idealmente al centro della scena. Plasma lo spazio, crea onde concentriche, cambiando l’abituale assetto degli show ospitati nell’Anfiteatro.
“Vi sorprenderemo con l’elemento dell’umanità e della bellezza dei luoghi di Verona e dell’Italia. Noi siamo in un tempio della cultura italiana che ha più anni del Colosseo e che da 2000 anni fa spettacolo, ma è un tempio che ogni volta si evolve. Abbiamo raccontato il concetto della bellezza in movimento che è la bellezza dell’arte, della cultura, della musica, del movimento della gente e dello sport”. Così a Raidue Alfredo Accatino, direttore artistico della cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina, che si terrà stasera all’Arena di Verona.”Troverete un inizio che è un grande omaggio all’opera lirica e alla musica e al cinema. Ma poi parleremo di atleti che sono i veri protagonisti delle cerimonie nel concetto del superamento di se stesso d dei propri limiti. E poi c’è il segmento con Roberto Bolle e anche il palco sarà molto innovativo rispetto a quello che succede all’interno dell’Arena sotto il quale c’è un mondo sotterraneo, la memoria della bellezza dell’Italia dell’opera lirica, della storia che non può rimanere chiusa dentro e che emergerà per raccontare al mondo chi siamo”, ha aggiunto Accatino.
“Non potevo chiedere di meglio, sarà una emozione. Non mi è mai capitato di essere protagonista per queste manifestazioni, non vedo l’ora di godermi questo spettacolo”. Così a Raidue Lisa Vittozzi, oro nella 10 km di biathlon ai Giochi di Milano Cortina, che sarà una dei portabandiera azzurri, insieme a Davide Ghiotto, alla cerimonia di chiusura questa sera all’Arena di Verona. “Sono orgogliosa del percorso fatto, non è stato facile raggiungere il successo. Tutto il lavoro che c’è stato dietro mi ha portato qui, non ho mai smesso di credere in me stessa. Concludo questa Olimpiade godendomi questa giornata al meglio, sono stati 15 giorni duri ma ora spero di mollare la tensione e vivere questo giorno come devo”, ha aggiunto.