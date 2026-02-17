Olimpiadi 2026, tifosi da tutto il mondo entusiasti del Trentino: "È grandioso"

Il Trentino è una delle cornici delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A Predazzo, una delle sedi delle gare, dove peraltro la Protezione civile ha allestito un grande polo logistico per i volontari e il personale, fan da tutto il mondo hanno mostrato il loro entusiasmo: “Lo amo: grande atmosfera, grande pubblico. Grazie Trentino!”, esulta un tifoso norvegese. La stessa soddisfazione mostrata anche da un supporter tedesco, alla sua prima Olimpiade da spettatore, e da alcuni cittadini giapponesi: “Amiamo il Trentino!”. “Sono tutti così gentili e accoglienti con noi. Ci sentiamo davvero a casa“, ha dichiarato invece una tifosa canadese.