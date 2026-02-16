Federica Brignone, dagli ori olimpici all’amore. Chi è James Mbaye il suo presunto nuovo fidanzato

Federica Brignone sta dominando lo sci alpino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 conquistando l’oro sia in supergigante sia in gigante a meno di un anno dal gravissimo infortunio. Tra i segreti della campionessa azzurra ci sarebbe anche un nuovo presunto fidanzato, il giocatore di basket e modello James Mbaye.

Secondo quanto riporta il Quotidiano nazionale il ragazzo era domenica all’Olympia delle Tofane, dove si è tenuta la gara del gigante, seduto in tribuna vicino all’entourage e alla famiglia della campionessa. Indossava un cappello tigrato, probabilmente un omaggio a Federica, soprannominata ormai la Tigre di La Salle.

Gli indizi della presunta relazione si troverebbero anche sui social di James. A partire da una foto di La Salle pubblicata lo scorso dicembre su Facebook ma anche nei giorni scorso un video della migliore amica di Brignone, Charlotte, girato sulla pista di Cortina durante le Olimpiadi. Tutto mentre era avvistato in tribuna accanto ai familiari della sciatrice. Inoltre, particolare ancora più importante per gli esperti del settore, Federica lo segue su Instagram.

Chi è James Mbaye

Classe 1990, 196 centimetri di altezza, James Mbaye è un ragazzo di origini senegalesi che si è trasferito in Italia per motivi di studio e ha passato la sua adolescenza a Rimini. Ex giocatore di basket, prima tra le giovanili di Rimini Bellaria, poi tra i senior in serie D e C. Ha fatto tappa anche a Calenzano, in provincia di Firenze dove poi si è fermato. In parallelo la carriera da modello tra Milano, la Germania e la Turchia con un’agenzia del capoluogo lombardo.