Olimpiadi 2026, Mattarella abbraccia Brignone: "Bravissima, ci contavo"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver assistito alla gara di SuperG femminile a Cortina, per le Olimpiadi invernali 2026, è sceso all’arrivo della pista dove ha salutato e fatto i complimenti a Federica Brignone, fresca di medaglia d’oro. Il Capo dello Stato ha abbracciato l’atleta azzurra: “Bravissima, complimenti”, le ha detto, parlando di una gara “incredibile” e “indimenticabile”. “Si può dire che ci contavo”, ha aggiunto l’inquilino del Colle. “Io non così tanto”, ha risposto sorridendo Brignone. Mattarella ha poi salutato il pubblico presente, che lo ha applaudito.