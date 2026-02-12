Olimpiadi 2026, le volontarie di Torino 2006 ancora in campo a Milano-Cortina

L’Italia torna a ospitare le Olimpiadi dopo l’ultima edizione del 2006 a Torino, e molte delle donne che erano volontarie allora sono oggi ancora impegnate, questa volta a Milano per i Giochi invernali di Milano-Cortina. In tutto il nord Italia sono coinvolti circa 18.000 volontari e 1.600 membri dello staff del comitato organizzatore locale. Alcuni di loro hanno partecipato al passaggio della torcia olimpica durante il suo percorso verso Milano, mentre altri hanno lavorato negli ultimi anni per garantire il successo dell’evento.

Ora, con un mare di uniformi blu navy, i volontari sono presenti in tutte le sedi, pronti ad assistere spettatori e atleti, svolgendo ruoli fondamentali per la riuscita dei Giochi. L’Associated Press ha intervistato tre donne italiane che prestano servizio come volontarie a Milano-Cortina. Due di loro erano già volontarie a Torino 2006, mentre la terza ha lavorato per il comitato organizzatore locale. Tutte e tre hanno sottolineato la loro passione per il volontariato e hanno raccontato come i Giochi, sia a Milano sia a Torino, abbiano dato loro un senso di scopo e di appartenenza. Un’esperienza che sperano possa essere di esempio per i loro figli, dimostrando l’importanza dell’impegno civico e della partecipazione collettiva.