Laegreid, il biatleta norvegese vince il bronzo alle Olimpiadi 2026 e confessa il tradimento in tv

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’atleta di biathlon norvegese Sturla Holm Laegreid ha confessato in diretta di tv di aver tradito la sua ragazza, subito dopo aver vinto il bronzo. Il 28enne, che ha vinto la sua prima medaglia olimpica individuale nei 20 km di biathlon, ha ammesso di aver avuto una relazione tre mesi fa e l’ha definita “il mio più grande errore”.

Laegreid ha aggiunto che è stata “la settimana peggiore della mia vita” da quando ha raccontato della relazione alla sua ragazza, con cui era fidanzato da sei mesi. “C’è qualcuno con cui volevo condividerlo, ma che potrebbe non guardare”, ha detto all’emittente statale norvegese NRK. “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita: la persona più bella e gentile del mondo. Tre mesi fa ho commesso il mio più grande errore e l’ho tradita”, ha aggiunto alle telecamere, “ho avuto la medaglia d’oro nella vita e sono sicuro che ci saranno molte persone che vedranno le cose in modo diverso, ma io ho occhi solo per lei. Lo sport è passato in secondo piano in questi ultimi giorni. Sì, vorrei poter condividere questo con lei”.