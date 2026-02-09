Milano Cortina, Balich sul braciere olimpico: "Volevamo un oggetto bello ma che avesse un impatto emotivo"

Marco Balich, direttore creativo della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina spiega come è nata l’idea e il design del braciere olimpico. “Siamo partiti da una idea di sole che bruciasse ispirato poi agli studi ingegneristici di Leonardo da Vinci con i nodi vinciani per fare un bell’oggetto perché Milano è la capitale mondiale del design e quindi volevamo fare un oggetto molto bello ma che avesse anche un impatto emotivo”, ha detto presentando gli show di luci e musica del braciere olimpico che si ripetono ogni giorno all’Arco della Pace.