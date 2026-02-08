Olimpiadi 2026, Protezione civile Trento: “Col polo di Predazzo grande sostegno ai volontari”

A Predazzo, una delle sedi delle gare delle Olimpiadi 2026 in provincia di Trento, la Protezione civile del Trentino ha allestito un grande polo logistico per raccogliere e coordinare tutti i volontari e il personale impiegato per Milano-Cortina. “Siamo qui al centro logistico a Predazzo: abbiamo deciso, in preparazione di questo evento eccezionale che sono le Olimpiadi, di creare un polo dove poter raccogliere tutte le persone che ruotano attorno ai Giochi collaborando alla perfetta riuscita dell’evento. Sono i volontari di Protezione civile, le forze dell’ordine, tutti i tecnici che stanno lavorando anche nel trasporto pubblico locale. E’ un impegno molto importante perché qui vengono forniti anche i pasti, dalla colazione alla cena, con la Protezione civile che opera attraverso i Nuvola, i Nuclei di volontariato alpino”, ha dichiarato Stefano Fait, dirigente generale del Dipartimento di Protezione civile della Provincia autonoma di Trento.

Nuclei volontariato alpino: “1.400 pasti per organizzazione”

Il lavoro quotidiano nel polo di Predazzo, dove operano in totale ben 600 volontari, è enorme. “Abbiamo sede in tutto il Trentino con 12 nuclei per un totale di 600 volontari. Al polo logistico di Predazzo operano venti volontari per turno della durata di quattro giorni. Qui offriamo pasti alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e a tutti gli appartenenti alle associazioni che sono coinvolte nella grande macchina olimpica. In tutto siamo in grado di preparare 1.400 pasti al giorno, un grande impegno che cerchiamo di svolgere al meglio forti della esperienza e della passione che ci contraddistingue”, ha spiegato Italo Zulberti, consigliere del centro di Protezione civile dell’Associazione nazionale alpini di Trento, organizzando la maxi mensa del polo.

Vicario questore Trento: “Protezione civile agevola nostro lavoro”

“Credo che anche questa sia la dimostrazione della collaborazione tra le diverse istituzioni e la Protezione civile del Trentino. La possibilità di lavorare con un supporto costante e continuo agevola il lavoro stesso anche in condizioni difficili”, ha sottolineato Salvatore Anania, vicario del questore di Trento, visitando il polo logistico della Protezione civile del Trentino allestito a Predazzo per sostenere forze dell’ordine, vigili del fuoco e associazioni di volontariato coinvolte nella gestione delle sedi di gara olimpiche di Tesero e Predazzo.