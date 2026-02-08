Olimpiadi 2026, Protezione civile Trento: “Col polo di Predazzo grande sostegno ai volontari”

Un grande polo logistico per raccogliere e coordinare tutti i volontari e il personale impiegato per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo ha allestito la Protezione civile del Trentino a Predazzo, una delle sedi delle gare delle Olimpiadi 2026. “Siamo qui al centro logistico a Predazzo: abbiamo deciso, in preparazione di questo evento eccezionale che sono le Olimpiadi, di creare un polo dove poter raccogliere tutte le persone che ruotano attorno ai Giochi collaborando alla perfetta riuscita dell’evento. Sono i volontari di Protezione civile, le forze dell’ordine, tutti i tecnici che stanno lavorando anche nel trasporto pubblico locale”, ha dichiarato Stefano Fait, dirigente generale del Dipartimento di Protezione civile della Provincia autonoma di Trento.

“Al polo logistico di Predazzo operano venti volontari per turno della durata di quattro giorni. Qui offriamo pasti alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e a tutti gli appartenenti alle associazioni che sono coinvolte nella grande macchina olimpica”, ha spiegato Italo Zulberti, consigliere del centro di Protezione civile dell’Associazione nazionale alpini di Trento. Salvatore Anania, vicario del questore di Trento, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni e la Protezione civile del Trentino per agevolare il lavoro anche in condizioni difficili.