Olimpiadi 2026, le immagini fuori dall'ospedale di Treviso dove Lindsey Vonn è stata operata

Lindsey Vonn ha riportato una “frattura alla gamba sinistra” in occasione della rovinosa caduta nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense “è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici e deciso il trasferimento all’Ospedale Ca’Foncello di Treviso – si legge in un bollettino medico dell’Ulss 2 di Treviso – Qui l’atleta statunitense è stata ricoverata e presa in carico da un’equipe multidisciplinare. Nel pomeriggio è stata sottoposta a un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione della frattura riportata alla gamba sinistra”. Domani alle 12 è previsto un altro bollettino medico “per aggiornamento delle condizioni cliniche della paziente”.