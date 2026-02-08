Olimpiadi 2026, Buonfiglio: "Sport sostenuto come mai, vergogna per chi polemizza"

“Mi vergogno di chi in questo momento fa polemica contro le Olimpiadi e contro tutto il lavoro che è stato fatto per farle fare”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio parlando a Casa Italia a Cortina dove ha accolto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Noi stiamo dando un esempio di quello che vuol dire il gioco di squadra. Da quando sono stato eletto ho cercato di far trasferire al Governo che lo sport e il Coni è un partner vincente e che insieme si possono fare le cose molto bene. E lo stiamo facendo – ha aggiunto – Lo sport non è mai stato sostenuto come in questo periodo. Milano-Cortina è la sintesi di tutti questi valori che illustriamo, ma qui c’è concretezza“.