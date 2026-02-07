Olimpiadi 2026, Brignone portabandiera: "Una delle emozioni più forti della mia vita"

Federica Brignone è stata una dei quattro portabandiera dell’Italia durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La sciatrice azzurra ha sfilato a Cortina sulle spalle del campione di curling Amos Mosaner. “E’ stata una delle emozioni più forti della mia vita. Un’emozione fortissima. Non me lo ero immaginato prima, cerco di vivere nel ‘qui e ora’. Non mi ero immaginata il momento, volevo solo viverlo senza avere troppe aspettative. Per me è stata un’emozione veramente gigante”, ha detto la “tigre” di La Salle.