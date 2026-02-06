Olimpiadi 2026, “boom di escort nelle città dei Giochi”

Le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026, al via stasera venerdì 6 febbraio con la cerimonia di apertura a San Siro, si confermano come uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti degli ultimi tempi per l’Italia. Un evento capace di attrarre un pubblico globale composto da atleti, delegazioni istituzionali, top manager, sponsor, media internazionali e visitatori ad alto profilo, ridefinendo temporaneamente il volto economico e sociale delle città coinvolte.

Oltre agli effetti ben noti su turismo e ospitalità di lusso, il Centro Studi di EvaVip, portale italiano di riferimento nel settore dell’intrattenimento per adulti, ha rilevato un significativo incremento dell’offerta di servizi di accompagnamento, escorting e incontri privati di alto livello nel periodo di avvicinamento e svolgimento delle Olimpiadi. In particolare, sui principali siti di incontri a partire dal 23 gennaio 2026, si è registrata una crescita media del 35% dell’offerta localizzata su Milano, Cortina e comuni limitrofi.

Secondo l’analisi condotta, la crescita degli annunci riflette una domanda sempre più orientata verso esperienze esclusive, personalizzate e improntate alla massima discrezione. I grandi eventi internazionali attirano infatti una clientela cosmopolita, abituata a standard elevati e a servizi premium, favorendo la presenza non solo di sex worker professioniste, ma anche di modelle d’élite, specializzate in incontri privati e riservati, contesti selezionati e accompagnamento di rappresentanza.

Un ruolo chiave è svolto dal fenomeno, ormai consolidato, dei cosiddetti ‘tour internazionali’ in occasione di manifestazioni di grande richiamo, modelle di fascia alta e professioniste del settore pianificano soggiorni temporanei nelle città protagoniste delle kermesse, intercettando una clientela internazionale esigente e ad alta mobilità. Questo contribuisce ad arricchire l’offerta complessiva dei siti di incontri, elevandone ulteriormente il posizionamento e il livello qualitativo.

Aumentano anche i prezzi medi

Parallelamente all’aumento dell’offerta, il Centro Studi EvaVip ha registrato anche un incremento dei prezzi medi delle prestazioni che arrivano fino ad aumenti del 65%. Un trend coerente con l’innalzamento generale del costo della vita nelle località coinvolte da Milano–Cortina 2026, dove l’aumento delle tariffe alberghiere, dei servizi logistici e delle spese operative si riflette sulle dinamiche del mercato dei servizi alla persona, in linea con quanto già osservato durante altri grandi eventi sportivi e internazionali.

L’analisi di EvaVip evidenzia come le Olimpiadi Invernali non rappresentino soltanto una celebrazione dello sport, ma anche un potente catalizzatore economico e culturale, capace di influenzare settori eterogenei, inclusi quelli legati all’intrattenimento per adulti di fascia alta. Un fenomeno che mette in luce il legame sempre più stretto tra grandi manifestazioni, mobilità internazionale, lifestyle globale e trasformazioni temporanee dell’offerta e dei prezzi.